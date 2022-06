Dom o najbardziej niesamowitym dachu!

Przyznamy, że w Katalogu Inspiracji 5 sposobów na jasny przedpokój opcja budowy trzypiętrowego domu z hallem otwartym galerią na górne poziomy nie przyszła nam do głowy! Biała przestrzeń zalana jest naturalnym światłem, a minimalistyczny projekt ożywia przemyślana dekoracja: czerwony dywan oraz piękna rzeźba konia stojącego dęba. Jeśli mieliśmy jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, co do siły charakteru właścicieli, właśnie zostały one całkowicie rozwiane… Warto tak urządzić wnętrza, by jak najlepiej pokazały naszą osobowość.