Nowoczesny dom na 6-stkę!

Na homify opisujemy wiele wspaniałych rezydencji i wciąż nie możemy wyjść z podziwu, że nasi architekci nieustannie nas zaskakują. Budynek z Włoch, który chcemy pokazać Wam dzisiaj to prawdziwa poezja! Nowoczesna bryła z jednej strony idealnie wkomponowuje się w otaczającą ją zieleń, a z drugiej strony jest pieśnią na cześć współczesnego projektowania. I to wcale nie jest zbudowana z tego, co się by mogło wydawać na pierwszy rzut oka… Architekci ze Studio Tironi sprzymierzyli się z generalnymi wykonawcami z Marlengo Prefabricated Wooden Builgdings, by stworzyć dom nie tylko piękny, ale i bioklimatyczny.

Gotowi na włoskie wakacje?