Nowoczesny dom z nutką ekstrawagancji!

Brazylia to kraj, który nam w Polsce niezmiennie kojarzy się z egzotyką. Na homify nie raz prezentowaliśmy dla Was wspaniałe rezydencje z ogrodami pełnymi palm, z wnętrzami w stylu kolonialnym lub też nawiązującymi do lokalnej, zachwycającej roślinności. Dzisiaj pokazujemy projekt zgoła odmienny! To dom jednorodzinny o stosunkowo prostej bryle, który mógłby stanąć także i w Polsce bez wzbudzenia konsternacji wśród sąsiadów.

Architekci z pracowni cunha² odpowiedzieli nim na potrzeby przyszłych domowników, żyjących szybko w ogromnym mieście, jakim jest Kurytyba. Ich dzieło nazwali Residência Sustentável, czyli w wolnym tłumaczeniu Rezydencja dla Zrównoważonego Życia, ponieważ chcieli, aby stała się ona oazą spokoju dla domowników. Ważne było także poszanowanie dla natury tak podczas użytkowania, jak i budowy.

Jeśli zastanawiacie się nad budową własnego domu jednorodzinnego, ten z pewnością ma potencjał, by Was zainspirować! Czas przenieść się do Brazylii.