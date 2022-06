10 prostych pomysłów na wyjątkową strefę relaksu w ogrodzie

Z niemodnych plastikowych krzeseł ogrodowych, często pożółkłych lub wyblakłych na słońcu, czy masywnych rattanowych mebli pozostało już tylko wspomnienie. Mało kto traktuje w ten sposób miejsce wypoczynku w ogrodzie – dziś ta zielona przestrzeń to dla nas kolejne pomieszczenie domu. Aranżujemy ją równie starannie co salon czy kuchnię. Nic w tym dziwnego, gdyż właśnie tam spędzamy letnie popołudnia relaksując się z książką albo przyjmując przyjaciół. Wygodna przestrzeń w ogrodzie to także doskonałe miejsce na grille, poranne kawy albo niedzielne obiady. Wszystko zależy od tego czy będzie to wygodna i komfortowa strefa.

Niezbędne jest w tym wypadku zadaszenie, komplet wygodnych mebli, podłoga, dobre oświetlenie na długie wieczorne przyjęcia. Wyszukaliśmy dla Was 10 najciekawszych pergoli, w różnorodnych stylach, które pomogą Wam stworzyć niebiańską strefę relaksu w Waszym ogrodzie. Przeczytajcie!