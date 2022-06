Jak przycinać iglaki? 7 praktycznych wskazówek!

W zależności od koncepcji naszego ogrodu możemy formować dowolne kształty iglaków, bądź po prostu pozostawić to naturze. Formalna stylistyka ogrodu będzie wymagała geometrycznych kształtów, tworząc w ogrodzie wrażenie symetrii i uporządkowania. Najczęściej pojawiające się kształty to prostopadłościany, kolumny, sześciany, kule lub stożki. Sprawdzą się one doskonale, gdy będziemy zdobywać pierwsze umiejętności w przycinaniu iglaków. Bardziej skomplikowane formy, takie jak spirale, czy kształty zwierząt lepiej wprowadzić do ogrodu będąc już specjalistą w ich formowaniu.