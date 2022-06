Holistyczny ogród – najnowszy trend na 2016 rok!

Ogród holistyczny zapewnia zmysłowe doświadczenia w obrębie naszego ciała, zmysłów i psychiki. W swoim założeniu ma tez prowadzi do harmonii pomiędzy człowiekiem a naturą. Zbliżymy się do nie dzięki niezbyt intensywnej ingerencji w nasz ogród i pozostawieniu niektórych elementów naszej działki w naturalnym stanie. Możemy też stworzyć enklawy dla dzikich zwierząt, płazów, gadów lub ptaków . budując karmniki, zakładając staw lub pozostawiając stos drewna, w którym mogłyby one zamieszkać. Posadzenie drzew, które rodzą jagody lub orzechy zachęci zwierzęta do szukania pożywienia w Twoim ogrodzie. Najważniejsze, by nie dążyć do perfekcji – najpiękniejsze i najbardziej zachwycające ogrody to te naturalne, niezbyt wypielęgnowane, a takie, które są dynamiczne, pełne witalności i życia.