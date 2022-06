Goście w domu – jakie są najlepsze opcje do spania?

Przyjmując gości w naszych skromnych progach chyba najczęściej sięgamy po materac. W tym przypadku mamy dwie możliwości. Rynek wnętrzarski oferuje nam materace dmuchane, piankowe, sprężynowe, lateksowe i inne. To na jaki materac zdecydujemy się zależy od naszych możliwości przechowywania go w przyszłości. W przypadku materaca dmuchanego nie natrafimy na problem w składowaniu go. Zawsze znajdzie się niewielki kąt czy miejsce na półce, aby schować go i przetrzymać do następnych odwiedzin naszych gości. Większym problemem mogą okazać się materace, których nie złożymy jak np. sprężynowe czy lateksowe. Są one wygodniejsze jeżeli mamy porównywać komfort oraz wygodę spania, jednak znacznie trudniej znaleźć dla nich miejsce w naszym mieszkaniu. Dlatego przed kupnem materaca polecamy mocno się zastanowić czy w Waszym mieszkaniu znajdzie się miejsce na tego typu gabaryt do przechowania.