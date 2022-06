Piękne wykończenie jednokondygnacyjnego domu prefabrykowanego na wyciągnięcie ręki

Zawsze dużym wyzwaniem jest projektowanie kuchni. W tym przypadku, zadbano o to, by pasowała ona do nowoczesnego wystroju innych pomieszczeń i nowoczesnego stylu życia przyszłych mieszkańców. Patrzymy na w pełni wyposażoną kuchnię z funkcjonalną wyspą pozwalającą zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni i oddzielić strefę kuchenną od salonowej. Jest to również dodatkowa przestrzeń na przygotowywanie lub spożywanie posiłków, a jednocześnie bar przy którym można usiąść i pogawędzić ze znajomymi.