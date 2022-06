homify 360°: dom jednorodzinny w Gdańsku z nietypowym wnętrzem

To ujęcie pokazuje nam doskonale, jakich materiałów użyto do stworzenia fasady tego domu. Ciemnobrązowe płytki imitujące cegłę na jednej ze ścian parteru sprawiają wrażenie niemal czarnych. Kontrastują one pod względem koloru i faktury z drewnianymi panelami o przyjemnym orzechowym odcieniu, którymi wyłożono sąsiadujący fragment ściany. Wysunięty do przodu fragment budynku na piętrze otynkowano na biało. Szeroko zastosowano także szkło, nie tylko w postaci okien i drzwi na ogród, ale także jako materiał balustrad na tarasie i balkonie.