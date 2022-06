15 pomysłów na mały ogród

Mały ogród oznacza ogromne wyzwanie pod wieloma względami – przede wszystkim musimy uporać się z odpowiednim zagospodarowaniem i rozplanowaniem przestrzeni. Wydzielić strefy, które będą służyły nam np. do wypoczywania, biesiadowania czy zabawy. Po drugie powinniśmy dopasować odpowiednie rośliny, które przyozdobią nasz zielony teren, a na koniec pozostaje dobór właściwego wyposażenia, które zapewni nam komfort oraz swobodne korzystanie z dostępnej przestrzeni. Bez względu na to jaką powierzchnią dysponujemy, zawsze warto przygotować taki plan, dzięki któremu bardziej zorganizujemy naszą pracę. Dziś chcielibyśmy zaproponować Wam 15 ciekawych pomysłów na aranżację tego typu przestrzeni, być może któraś z nich zainspiruje Was.