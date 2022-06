Nowoczesne i przytulne mieszkanie w Warszawie

Dziś z serią homify 360° wybierzemy się na wycieczkę do nowoczesnego mieszkania w Warszawie. To przestronne wnętrze zostało zaaranżowane przez specjalistów z KRAMKOWSKA | PRACOWNIA WNĘTRZ. Eksperci wprowadzili do niego skandynawską nutkę, dzięki czemu całość jest wzorcowym przykładem połączenia funkcjonalności z niebanalnym konceptem. Stonowane barwy ścian oraz mebli zostały ciekawie przełamane przez odpowiedni dobór kolorowych dodatków. Z tego powodu mieszkanie cechuje przytulność i świeżość. Jeżeli nie lubicie, kiedy agresywne odcienie dominują we wnętrzu – przyjrzyjcie się przykładowi warszawskiego domu. Z pewnością zainspiruje Was do stworzenia nietypowej aranżacji własnego!