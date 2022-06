Jak urządzić piękny i funkcjonalny taras – 5 przykładów

Szukacie sposobu na to, by wprowadzić intymny nastrój do przestrzeni Waszego tarasu? Zrezygnujcie wieczorem z konwencjonalnego oświetlenia! Tak uczynili specjaliści z CAROLINE'S DESIGN. Idealną alternatywą są kremowe świece. Możecie umieścić je w świecznikach, bądź specjalnych lampionach. Nie ograniczajcie się jednak do dwóch czy trzech sztuk. Warto rozważyć ich większą liczbę, ponieważ dają one niesamowity efekt. Jeżeli nie jesteście przekonani co do tego, czy natężenie światła będzie wystarczające – uzupełnijcie je o lampy solarne. Zarówno w dzień, jak i w nocy, będą się one doskonale prezentować!