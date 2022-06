Dom Ambrozja – marzenie nie tylko greckich bogów!

Czy greccy bogowie zamieniliby Olimp na dom parterowy? Jeśli byłaby to Ambrozja, mieliby się nad czym zastanawiać. Ten projekt o nazwie napoju bogów, dającego im nieśmiertelność i wieczną młodość, zachwyca atmosferą domowego ciepła oraz funkcjonalnymi rozwiązaniami. Jest on autorstwa architektów z Biura Projektowego MTM Styl, posiadającego bogatą ofertę 'domów w stylu', gotowych projektów domów, możliwych do kupienia od ręki. Koszt boskiej Ambrozji to zaledwie 2 730 PLN.

Aby przeżywać wielkie historie, nie trzeba wcale stać się bohaterem mitologii! Przekonajcie się sami…