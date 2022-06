6 rzeczy, których zapominasz czyścić – a powinieneś

Bardzo ważne jest regularne czyszczenie oraz wymiana filtrów do klimatyzacji, ponieważ gromadzą one kurz, który cyrkuluje w powietrzu we wnętrzach naszych domów. Latem, kiedy najintensywniej korzystamy z klimatyzacji, zaleca się wykonywanie tych czynności przynajmniej raz w miesiącu. Najlepiej jest zatrudnić do tego profesjonalistów, gdyż samodzielne czyszczenie lub wymiana filtrów może doprowadzić do uszkodzenia całego systemu.

