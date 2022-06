Niejednokrotnie dzieliliśmy się w Wami artykułami opisującymi niesamowite przemiany starych domów. Dziś przyjrzymy się niezwykłej metamorfozie tradycyjnego japońskiego budynku. Rodzina zdecydowała się na całkowitą przemianę zarówno elewacji, jak i wnętrza. Zapraszamy Was do wizyty w tym cudownym domu. Aż trudno uwierzyć, że to rustykalne miejsce o amerykańskim sznycie znajduje się w Japonii