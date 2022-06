Jak dbać o ogród w maju? 5 praktycznych porad

Maj to miesiąc, w którym wiosna zazwyczaj na dobre zadomawia się na zewnątrz, pozwalając nam skupić się na przygotowaniu pięknego ogrodu na lato. To właśnie teraz zasiewamy i zasadzamy wiele rodzajów roślin, gdyż stabilne warunki atmosferyczne pozwalają nawet tym najbardziej wrażliwym swobodnie się rozwijać. W połowie maja ma miejsce przełom jeżeli chodzi o temperatury w nocy, i zazwyczaj w drugiej połowie miesiąca nie spadają one poniżej zera.

Zobaczcie, o czym jeszcze warto pamiętać przy okazji wiosennych prac ogrodowych w maju!