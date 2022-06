Wszystko, co musicie wiedzieć przed kupnem dywanu!

Dywan to współczesny dodatek dekoracyjny do nowoczesnego wnętrza. Pasuje zarówno do przestrzeni dziennej, sypialni jak i pokoju dziecięcego czy przedpokoju. Jego rola w ostatnich kilkunastu latach zmieniała się diametralnie, bowiem wcześniej zakrywał on mankamenty, defekty naszej podłogi, był koniecznością natomiast dziś dywan traktujemy jako gustowny, dekoracyjny dodatek do naszej przestrzeni dziennej, który jest w stanie odmienić charakter wnętrza i nadać mu niesamowitego klimatu.

Aranżując salon, sypialnię czy pokój dziecięcy olbrzymią wagę przykładamy do koloru oraz kształtu mebli, oświetlenia oraz ścian, jednak często zapominamy, że nasza podłoga jest również przestrzenią, którą warto wziąć pod uwagę i nadać jej wyrazistego charakteru poprzez dobór odpowiedniego dywanu. Zadanie jest nie proste, bowiem na rynku znajdziemy olbrzymi wybór różnorodnych dywanów, od standardowych prostokątnych, po kwadratowe czy okrągłe. Wzór oraz materiał z jakiego został on wykonany również mają swoje znaczenie. Gęste dywany z długim włosiem są trudniejsze w utrzymaniu, zaleca się wykorzystanie ich w miejscu, w którym nie ma dzieci oraz zwierząt, panują sterylnie warunki. Natomiast dywan z krótkim włosiem nadaje się dla każdego i jest łatwy w utrzymaniu. Każdy rodzaj dywanu ma swoje wady i zalety nam zależy przede wszystkim na dobrym dopasowaniu odpowiedniego dywanu do stylu pomieszczenia oraz trybu życia jego mieszkańców.

Dywan ma wielu zwolenników jak i przeciwników. Jedni uważają, że doskonale chroni drewnianą podłogę przed zarysowaniami, starciem lakieru itp. Podkreśla w oryginalny sposób styl danej przestrzeni oraz stanowi niebanalny dodatek dekoracyjny do wnętrza. Natomiast drudzy są zdania, że piękna, drewniana podłoga nie potrzebuje dodatkowego okrycia. Jej niesamowita struktura oraz piękno naturalnego drewna bronią się same stając się świetną ozdobą. Poza tym, jeżeli chcemy, aby dywan gościł w naszym mieszkaniu musimy odpowiednio go pielęgnować i starać się, aby nie był tylko skrawkiem materiału, który zbiera kurz i brud.