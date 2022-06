7 świetnych sposobów na przechowywanie w kuchni!

Przyprawy oraz butelki z olejami dobrze jest przechowywać w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Szybko możemy zmieniać ich miejsce, gdy potrzebujemy przestrzeni i zawsze będą pod ręką. Przybory kuchenne najlepiej umieścić nad blatem roboczym, w pojemnikach pionowych, lub mocując je do ściany, by zyskać więcej miejsca do przygotowywania posiłków. A jeśli szukacie inspiracji jak okiełznać niewielką przestrzeń kuchenną, koniecznie zerknijcie do artykułu: Mała kuchnia – jak ją urządzić?