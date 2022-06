Metamorfoza łazienki w bloku

Mimo połączenia obu pomieszczeń uzyskane wnętrze nadal nie należy do najbardziej przestronnych. Co dziwne, nie sprawia ono jednak wrażenie ciasnego i ciemnego. Wszystko dzięki starannie wyselekcjonowanemu oświetleniu i dużej powierzchni lustra znajdującego się nad zlewami. Dodają one wnętrzu głębi i optycznie je powiększają. Rozwiązanie to, jest doskonałym sposobem na wpuszczenie światła do wnętrza, które nie jest bogate w dopływ naturalnego światła.