Elegancki dom na wsi

Myśl o przeprowadzce do słonecznej Hiszpanii, znalezieniu starej, zaniedbanej willi i wyremontowaniu jej tak, aby odzyskała dawną świetność to marzenie nie jednego z nas. Jest coś intrygującego i zachęcającego w pomyśle przeprowadzenia projektu renowacji, który może być tak bardzo wynagradzający, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem. Kogo nie kusiłaby idea spędzania swoich wolnych dni wygrzewając się na hiszpańskim słońcu i relaksowania się we własnej, prywatnej oazie, do której powstania się przyczyniliśmy?

Właściciele hiszpańskiej willi, którą za chwilę zaprezentujemy w szczegółach, mieli bardzo podobny sen. Jest to prawdziwie jedna z historii o sukcesie, gdzie właściciele i architekci uzyskali idealny balans pomiędzy zachowaniem dziedzictwa i wprowadzeniem powiewu modernizmu. Doświadczony zespół z VelezCarrasco Arquitecto pomogli skoordynować projekt i zadbali o to, by wszystko wyszło tak, jak powinno.