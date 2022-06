Przed i po: spektakularna metamorfoza stodoły!

To, co początkowo było popadającą w ruinę stodołą, zostało przeistoczone w wyjątkowy współczesny dom jednorodzinny. Ta niezwykła transformacja dokonała się w historycznym angielskim miasteczku Alrewas na północy kraju. Projekt, za którego realizację odpowiadało biuro architektoniczne Alrewas Architecture Ltd., miał na celu metamorfozę dwóch zrujnowanych budynków rolnych i przemienienie ich w luksusową przestrzeń mieszkaniową. Dokonano tego niezwykle efektownie- zobaczcie sami!