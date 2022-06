Lustrzany cud architektury!

Przyjezdni goście mają do dyspozycji apartament z własnym wyżywieniem, który komfortowo pomieści od dwóch do czterech osób. Pobyt w tej jednostce gwarantuje pełną prywatność, goście nie są pod żadnych względem zobowiązani do jakiegokolwiek kontaktu z właścicielami czy też osobami zamieszkującymi jednostkę obok. Można swobodnie cieszyć się całkowitym odosobnieniem pośród niesamowitego krajobrazu, odkrywając skarby okolicy we własnym tempie.