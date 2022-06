Mieszkanie z chłopakiem- 10 rzeczy, na które należy się przygotować!

Hania: Faceci mają tonę kluczy- do mieszkania, do samochodu, do pracy, do roweru, do piwnicy, do kłódki na siłownię- które po przyjściu do domu kładą gdzie popadnie. Później więc ma miejsce dramatyczne poszukiwanie zagubionych kluczy, któremu towarzyszy zacięta wymiana zdań z dziewczyną na temat porządku, przechowywania, i związku w ogóle.

Problem z kluczami w przedpokoju mają zapewne nie tylko mężczyźni. Mając na uwadze, że po wspólnej przeprowadzce w domu pojawią się dwa komplety kluczy, swego rodzaju katastrofa jest gwarantowana. Warto zawczasu pomyśleć o odpowiednim miejscu na przechowywanie kluczy. Pomysłowe szafki tuż przy drzwiach, półki, stolik z szufladą czy jakikolwiek inny specjalnie ku temu przeznaczony dodatek- takie proste, a takie skuteczne rozwiązanie!