65- metrowa okazja!

Wreszcie możemy zobaczyć, jak wygląda wnętrze tego domu. Licząca zaledwie 65 m2 przestrzeń musiała zostać praktycznie zagospodarowana, tak, by pomieścić wszystko to, co potrzebne do życia. Nie należy się w tym wypadku spodziewać wielkich luksusów, bo to nie o to chodzi w tym projekcie. Mimo to, wnętrze tego domu jest tak zdumiewające, jak jego lokalizacja.

Rozpoczynając zwiedzanie od kuchni od razu zauważamy, że została ona w pełni wyposażona, przy czym zachowano odpowiedni umiar. Choć jej wymiary są niewielkie, to nie można zarzucić jej niepraktyczności. Obszar kuchni zapewnia wystarczająco miejsca by swobodnie się po niej poruszać podczas gotowania, nie ogranicza ona ruchów i czynności osób w niej przebywających.