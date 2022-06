Małe, urocze mieszkanie młodego małżeństwa

Rozpoczęcie wspólnej drogi przez dwoje młodych ludzi to ekscytujący moment. Wspaniale, jeśli zakładać rodzinę mogą już we własnym gniazdku, dopasowanym do ich potrzeb i gustów. W dzisiejszym Katalogu Inspiracji podejrzymy, w jakim otoczeniu pierwsze lata małżeńskiego życia spędza para z Paryża, stolicy elegancji, po której spacery zawsze okazują się inspirujące. Nie inaczej będzie i tym razem!

Za projekt mieszkania, które zwiedzimy, odpowiadają architekci z Belle Ville Atelier d'Architecture. Będzie pięknie, nie mamy wątpliwości…