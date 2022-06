Kolorowe kafelki w łazience – 7 inspirujących aranżacji

Mozaika – ze względu na swój atrakcyjny wygląd – cieszy się ogromną popularnością jako materiał wykończeniowy do łazienek i jest interesującą alternatywą dla tradycyjnej glazury i płytek ceramicznych o większych formatach. Co więcej, te malutkie, ozdobne i nierzadką mieniące się kwadraciki wprowadzają do wnętrza ruch, grę świateł i energetyczną dynamikę. Autorami projektu łazienki ze zdjęcia są architekci z pracowni wnętrz KRAMOWSKA z Warszawy. Mozaika w odcieniach złota, srebra i antracytu przepięknie zdobi fragment ściany znajdujący się nad umywalką i intrygująco kontrastuje z jasnym kolorem tła.