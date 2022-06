11 ścian, które całkowicie odmienią Twój dom!

Nasz pierwszy przykład prowadzi do strefy wejściowej, która niewątpliwie jest wizytówką domu. Tutaj wita nas oryginalny, drewniany panel zawieszony na ścianie.Drewno jest materiałem, który wykorzystuje się w budownictwie od dawna, od lat jego popularność nie maleje, jest to materiał uniwersalny i niezwykle modny. Cudownie nadaje się do dekoracji wnętrz. Jest całkiem naturalne, wygodne i ciepłe, nadaje się świetnie do pokrywania ścian.

Tutaj występuje ono jako nowoczesny wariant boazerii w stylu rustykalno – nowoczesnym. Nawiasem mówiąc: o wiele więcej na temat drewna można znaleźć tutaj: 15 pomysłów na pokrycie ściany drewnem (które wyglądają bajecznie)