Home staging – dlaczego warto?

Home stager to osoba zajmująca się stylizowaniem nieruchomości na sprzedaż lub wynajem. Potrafi obiektywnie ocenić nieruchomość i wyeliminować wady, z których właściciel często nie zdaje sobie sprawy, a mogą być powodem dla którego klienci rezygnują z nieruchomości. Bardzo często kupujący nie mają wystarczająco dużo wyobraźni, aby zobaczyć, że wnętrze może wyglądać inaczej. W związku z tym, kiedy we wnętrzu panuje nieład, brak konsekwencji w wystroju lub zbyt wiele przedmiotów rozprasza ich uwagę, zmniejszają się szanse na sprzedaż lub wynajem nieruchomości. W dzisiejszych czasach, ludzie często nie mają czasu urządzać mieszkań, czy domów i chcą się wprowadzić do gotowych wnętrz, więc kiedy widzą, że będą musieli włożyć dużo pracy w ich wykończenie, są zniechęceni. Niezwykle ważne są również emocje, które towarzyszą konkretnemu miejscu. Klienci chętniej decydują się na zakup nieruchomości, która powoduje w nich przyjemne i pozytywne odczucia. Warto skorzystać z rady home stagera, który wprawnym okiem oceni co należy zmienić w nieruchomości, jaki jest tego koszt a następnie dokona metamorfozy i w niektórych wypadkach nawet wykona sesję fotograficzną przestrzeni do ogłoszenia.