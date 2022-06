Niezwykła transformacja małego mieszkania

Równie nijako i staromodnie, co pozostałe pomieszczenia w tym mieszkaniu, prezentowała się kuchnia. Ciężko było rozpoznać, że pokój ten służyć ma jako miejsce do gotowania, gdyż brakowało w nim mebli i sprzętów AGD. Puste wnętrze pozostawiło projektantom pełną dowolność co do jego aranżacji.