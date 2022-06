9 najlepszych pomysłów na zabudowę kominka!

Kominek to jeden z najbardziej pożądanych elementów wystroju wnętrz. Nie tylko doskonale ociepla każdy typ przestrzeni, ale także sprawia, że staje się ona atrakcyjna, ciekawa. To atrybut prawdziwego domowego ogniska, o którym marzy każdy, bez wyjątków. Niestety nie zawsze możemy sobie na niego pozwolić. Bardzo często poważną przeszkodą są restrykcyjne regulacje prawne oraz zgoda wspólnoty mieszkaniowej, która jest niezbędna do zainstalowania tej efektownej dekoracji w naszej przestrzeni dziennej.

Na szczęście istnieje rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy pragną stworzyć rodzinną, przytulną przystań domową w swoim mieszkaniu. Odpowiedź jest prosta: atrapa kominka. Jest to doskonały pomysł przede wszystkim dlatego, ponieważ nie wymaga on różnego rodzaju zgód, pism do spółdzielni czy akceptacji wspólnoty mieszkaniowej. Pomysł ten jest równie efektowny co zwykły kominek, a możliwości aranżacji tej wyjątkowej przestrzeni jest wiele. Liczy się przede wszystkim pomysł oraz oryginalna dekoracja. Atrapa kominka posiada wiele zalet. Po pierwsze jest to znacznie tańsze rozwiązanie dla naszego funduszu domowego niż zwykły kominek. Po drugie zwykły kominek zawsze stwarza pewnego rodzaju niebezpieczeństwo czy to pożaru czy poparzenia. Jest to na pewno mniej bezpieczna dekoracja aniżeli imitacja kominka, do której dzisiaj staramy się Was przekonać. I po trzecie atrapę kominka możemy zaaranżować na wiele sposobów zmieniając jej dekorację, wystrój tyle razy ile nam się to podoba. Dzięki tej możliwości miejsce to nie jest nudną, szarą przestrzenią, a ciekawym kącikiem dekoracyjnym, który zdobi wnętrze naszego mieszkania.

Poniżej prezentujemy Wam różne możliwości udekorowania atrapy kominka, zaczynając od tradycyjnych świec, kończąc na kwiatach bądź elementach sztuki nowoczesnej, jak świecznik czy ozdobna waza. Mamy nadzieję, że zaszczepimy w Was chęć posiadania tej szczególnej ozdoby.