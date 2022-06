Jak urządzać, aby zwalczyć jesienną chandrę?

Podstawą w naszych dziennych, optymistycznych przestrzeniach powinien być kolor. Oczywiście jest to kwestia gustu jaki kolor oraz jego odcień zawita w naszym domu. Osoby młode o zdecydowanym charakterze, energiczne oraz kreatywne będą stawiały na soczyste, wyraziste wnętrza przepełnione kolorem. Pomarańcz, brąz oraz kolory ziemi to zdecydowanie propozycja dla tych, którzy cenią sobie ekstrawaganckie, dynamiczne przestrzenie podążające za nowoczesnymi trendami. Kolor pomarańczowy to niezwykle optymistyczny kolor, który tętni energią i radością. Należy on do grupy barw ciepłych, pobudzających do działania. Natomiast osoby dojrzałe, o stabilnej pozycji, ustatkowane cenią sobie wnętrza utrzymane w nieco bardziej stonowanej kolorystyce, co nie wyklucza całkowicie koloru. Warto postawić na delikatne odcienie pasteli, które dzięki jasnej tonacji oraz pudrowym, lekkim odcieniom nadają wnętrzu wyjątkowego charakteru, smaku oraz elegancji. Subtelna mozaika na ścianie widoczna na zdjęciu to dzieło artystów pracowni z Trufle Mozaiki. Tak wyjątkowo przyozdobiona ściana to sztuka sama w sobie jak i dekoracja całej przestrzeni.