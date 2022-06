Fasada z kamienia – wszystko, co musicie o niej wiedzieć!

Mimo że kamień elewacyjny jest bardzo trwałym materiałem, to jednak z czasem się niszczy. Przyczyną są czynniki atmosferyczne: wiatr, wilgoć i woda z opadów atmosferycznych, promienie słoneczne, zmiany temperatury, zamrażanie i rozmrażanie przy dużej wilgotności powietrza. Aby zapobiec jego niszczeniu należy kamień odpowiednio pielęgnować. Polerowanie, wygładzanie i piaskowanie to zadania dla fachowców, którzy zajmują się obróbką kamienia. Są one wykonywane przed mocowaniem kamienia na ścianie. Czynności te zapobiegają wnikaniu w powierzchnię kamienia zanieczyszczeń. Piaskowiec nie wymaga tej czynności ponieważ standardowo sprzedawany jest już jako szlifowany i wygładzany. Kamienie takie jak piaskowce czy wapienie lekkie wchłaniają brud, marmury zaś łatwo zaplamić, dlatego trzeba je impregnować. Najlepiej, gdy wykonuje się to podczas montażu elewacji. Zabieg należy powtarzać co pięć-siedem lat. Do czyszczenia kamienia można użyć szczotki i niewielkiej ilości wody.