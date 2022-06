10 problemów, które zrozumieją tylko właściciele małych kuchni- i jak je rozwiązać!

Często mieszkania są tak niewielkie, że nie ma w nich miejsca na osobne pomieszczenie na kuchnię. Tworzy się wtedy aneks kuchenny, który najczęściej wciśnięty jest w wytworzoną pomiędzy innymi pokojami wnękę. Tym samym dany nam metraż jeszcze bardziej ulega zmniejszeniu.

Rozwiązanie- stwórz dodatkowe miejsce na szafki!

Aneks kuchenny zaaranżowany przez architektów z pracowni Wielkie Rzeczy obrazuje, jak precyzyjnie wykorzystano tu dostępne miejsce. Zdołano zmieścić w nim szafki na dwóch poziomach, z tym że te podwieszane pod sufitem cofnięto nieco do tyłu, wieszając je we wnęce wytworzonej przez niżej podwieszony sufit. Tym samym kuchnia nie wydaje się przepełniona i można z niej wygodnie korzystać. Co więcej, kolor mebli doskonale pasuje do koloru ścian, co sprawia, że płaszczyzny te zlewają się ze sobą, pozytywnie wpływając na wrażenie przestrzeni.