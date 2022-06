Luksusowy apartament z nowoczesnym wystrojem: Wspaniały!

Mieszkanie, które mamy przyjemność dziś oglądać znajduje się w Barcelonie. Nie możemy nie zauważyć jego dużej powierzchni i otwartego planu, na którym zostało zorganizowane. Dzięki sporej ilości okien, wnętrze zalewa naturalne światło.

Jak widać na zdjęciu powyżej, pomimo tego, że korytarz jest stosunkowo długi, to jest też zadziwiająco jasny. Wystrój tej strefy jest prosty i dyskretny, co pozwala skupić uwagę na wysokiej klasy materiałach wybranych do wykończenia przestrzeni.