Polski design: 7 rzeczy, które musisz mieć w domu na wiosnę!

Zwłaszcza mieszkańcy miast i dużych metropolii tęsknią za stykaniem się z naturą w codziennym życiu. Mieszkając w blokach lub na gęsto zabudowanym osiedlu domków jednorodzinnym, cierpimy na deficyt zieleni. Doskonałym rozwiązaniem tego problemu na co dzień jest wyjątkowy i oryginalny produkt od projektantki ze studia FlorabO2- rama, stanowiąca jednocześnie podłoże dla żywej roślinności. Dzięki najnowszej technologii nawadniania, rama ta jest całkowicie samowystarczalna i nie wymaga podłączenia do źródła wody. Zasilana na baterie, jest łatwa i przyjemna w obsłudze. Pozwala na stworzenie dowolnej kompozycji z roślinności, co wprowadza nie tylko spersonalizowany akcent do wnętrza, ale także wyraźny powiew świeżości!