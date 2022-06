Wspaniały i duży dom jednorodzinny na Kabatach

Drewno, kremowy tynk i szkło- to główne materiały, jakie wykorzystano przy wznoszeniu tego domu jednorodzinnego. Kolorystyka jest zatem stonowana i neutralna. Duże okna o drewnianych framugach wpuszczają do środka naturalne światło, otwierając jednocześnie wnętrze domu na jego otoczenie zewnętrzne. Szklane balustrady balkonu sprawiają, że zdają się one ginąć na tle fasady. Całość projektu cechuje się dużą konsekwencją, zarówno w odniesieniu do materiałów, jak i kolorów.