7 pomysłów na sufit, którym daleko do zwykłych!

Sufity lustrzane to wybór dla odważnych. Nadają wnętrzu wyjątkowy klimat i optycznie je powiększają. Może to być tradycyjne lustro zamontowane na suficie, do tego pięknie podświetlone – efekt zjawiskowy lub może to być sufit lakierowany, który nieco przypomina efekt, jaki dają gładkie lakierowane kuchenne meble – delikatnie się błyszczą i odbijają światło. Tak naprawdę jest to gładka tafla w której możemy się swobodnie przejrzeć. Sprawdza się w każdym wnętrzu, ale szczególnie dobrze prezentuje się w nowoczesnych stylizacjach. Optycznie powiększa przestrzeń przez to, że odbija się od niego światło. Dodatkowo jest odporny na wodę i wstrząsy, a jeśli już pojawia się na nim tłuste plamy, to można je łatwo zmyć płynem do naczyń. Do wyboru mamy całą paletę barw, więc każdy znajdzie coś odpowiedniego dla swojego wnętrza!