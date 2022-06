Nowoczesna oaza z morskim akcentem

Nie ma wątpliwości co do tego, że wakacje nad morzem to wymarzona forma wypoczynku dla wielu osób. Słońce, gorący piasek i szum fal… Można się rozmarzyć! Zamiast czekać na upragniony urlop, możecie pomyśleć nad stworzeniem takiego rodzinnego gniazdka, które posiadałoby nieco morskich akcentów i przede wszystkim umożliwiałoby wypoczynek na świeżym powietrzu w ciepłe dni. Tak jest zdecydowanie w przypadku domu zaprojektowanego przez naszych architektów. Dzisiaj wspólnie przyjrzymy się z bliska ich wyjątkowemu dziełu. Jesteście gotowi? W takim razie zapraszamy na wycieczkę!