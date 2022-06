Azjatycka łazienka w 6 łatwych krokach!

Zieleń w łazience to niezbędny element azjatyckiego stylu. Nie wszystkie rośliny nadają się jednak do tej przestrzeni. Wynika to z faktu, iż każdy kwiat potrzebuje odpowiedniego nasłonecznienia. W przypadku azjatyckich łazienek jest ono dość skąpe, ponieważ właśnie takie natężenie tworzy we wnętrzu intymny klimat. W azjatyckiej aranżacji doskonale sprawdzą się skrzydłokwiaty, czy też bambusy. Ten ostatni gatunek jest swoistą wizytówką tej części świata. Projektanci z KOŁODZIEJ & SZMYT PROJEKTOWANIE WNĘTRZ postanowili umieścić tą roślinę w przezroczystym, prostokątnym wazonie. To bardzo nowoczesne i stylowe rozwiązanie, tym bardziej, że bambus nie potrzebuje do życia specjalnej ziemi.