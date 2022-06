Jak urządzić pokój dla nastoletniego chłopca – 5 przykładów

Kolejnym z projektów idealnych dla Waszego nastoletniego syna, jest wnętrze stworzone przez Musk Collective Design. Połączenie bieli, czerni i domieszki różnych kolorów jest świeże, oraz bardzo nowoczesne. Co więcej, taka kolorystyka sprzyjać będzie kreatywności, oraz koncentracji, co jest niezbędną cechą dla pokoju młodego człowieka. Świetnym pomysłem na oświetlenie do pokoju dziecka są ostatnio niezwykle modne żarówki na różnokolorowych kablach – Wy nie będziecie się martwić o wzrok swojego dziecka (oświetlenie tego typu zapewnia świetną jasność w pokoju), natomiast Wasz syn z pewnością ucieszy się z nieco industrialnego klimatu w swoim wnętrzu. Nie gniewajcie się, jeżeli z biegiem czasu nastoletni syn zamieni Waszą wizję nieskazitelnie białych ścian, na wystawę dla plakatów i zdjęć swoich ulubionych zespołów. To ważne, by potrafił wyrazić siebie!