Nasz Dom – tak mieszkają kanadyjscy architekci

Pierwsze wrażenie? My jesteśmy zaskoczeni! Na naszym polskim podwórku taka otwartość na ulicę, to coś zupełnie niespotykanego. Tutaj zamiast wysokiego mury, mamy widok na równo przystrzyżony trawnik oraz przestronny taras. Śnieżnobiała bryła domu jest pełna uroku, skrywa także niespodziankę… to zielony dach nad werandą!