10 bajecznych pergoli ogrodowych

Powyższa pergola to tradycyjna, drewniana propozycja. Prosta konstrukcja stanowi piękną ozdobę bujnego ogrodu. W środku zdecydowano się wydzielić strefę do relaksu i wspólnego biesiadowania. Wyposażona w duży stół, komplet foteli ogrodowych oraz grill zapewnia właścicielom perfekcyjną przestrzeń do weekendowego wypoczynku.