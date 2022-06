Jak mieszkać w zgodzie ze znakiem zodiaku? Byk

Byki lubują się w kolorach ziemi, takich jak beże, brązy i różne odcienie zieleni. Najlepiej prezentują się one w towarzystwie barw neutralnych- bieli lub jasnych szarości. Także jeżeli chodzi o dobór materiałów, osoby urodzone pod znakiem Byka stawiają na te najbardziej naturalne- drewno czy kamień. Zwłaszcza ten pierwszy surowiec jest mile widziany pod każdą postacią- czy to na ścianach, czy też na podłodze lub w formie mebli. Co do tekstyliów, to najbliższe Bykom są także te naturalne- wełna, skóra, owcze runo. Takie materiały najczęściej widoczne są w pomieszczeniach zaaranżowanych na modłę skandynawską, wiejską lub rustykalną.