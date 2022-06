Jak zaprojektować sypialnię w zgodzie z Feng Shui?

Sypialnia to bardzo indywidualne miejsce w domu każdego z nas. Powinna być przytulna, posiadać wygodne łóżko, które zapewni nam komfortowy sen oraz odpowiednie oświetlenie tworzące niepowtarzalny klimat tego pomieszczenia. Każdy z nas podchodzi indywidualnie do projektowania sypialni, w końcu ma to być miejsce, które spełni nasze osobiste oczekiwania i stworzy przestrzeń, która będzie odpowiadała naszym oczekiwaniom.

W dzisiejszym artykule zajmiemy się urządzaniem sypialni w chińskim stylu Feng Shui. Postaramy się przybliżyć Wam zasady, których powinniście przestrzegać, aby stworzyć pomieszczenie sypialniane zgodne z założeniami stylu. W dosłownym tłumaczeniu Feng Shui oznacza wiatr i wodę. Wiatr to siła, której nie można zobaczyć, natomiast woda to siła, której nie można uchwycić. Czym w takim razie jest Feng Shui, jak stworzyć pomieszczenie zgodnie z jego założeniami i co nam daje? O tym wszystkim szczegółowo opowiemy Wam poniżej.