7 stylowych sposobów na przechowywanie garnków i patelni!

Takie rozwiązanie powinno spodobać się tym, którzy planują industrialną aranżację. Bez wielu szafek, ale za to z wieloma surowymi półkami na których możemy trzymać garnki i patelnie. Jednak nie każda półka się do tego nadaje – przede wszystkim powinna być odpowiednio głęboka, a oprócz tego ustawiona na odpowiedniej wysokości tak, aby sięgając po rondel, nie zrzucić sobie na głowę wszystkich garnków. W kuchniach w których nie ma miejsca na szafki lub po prostu nie pasują do naszej aranżacji, to półki będą odpowiednie do przechowywania garnków i patelni.