10 luster, od których nie oderwiecie wzroku

Nowoczesne domy to już nie tylko wymyślne, futurystyczne konstrukcje, to także oryginalne i niebanalne pomysły na fasadę, dzięki której zyskują one zupełnie innego charakteru. W tym przypadku fasadę pokryto, wcześniej już wspomnianym, szkłem refleksyjnym. Dom posiada bardzo prostą, wręcz minimalistyczną formę, aczkolwiek dzięki zastosowaniu oryginalnej elewacji, całość prezentuje się zjawiskowo, unikatowo i bardzo współcześnie.