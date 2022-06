Gdzie najlepiej umieścić kominek w domu?

Kuchenny kominek to zdecydowanie niebanalna propozycja na uzyskanie klimatycznego i oryginalnego wnętrza. Poza funkcją dekoracyjną spełni on także funkcję praktyczną. Kominek w kuchni to doskonałe, a jednocześnie pierwotne rozwiązanie, przywodzi on na myśl dawne czasy, gdy gospodynie piekły na piecach kaflowych, które przyjemnie ogrzewały zmarzniętych zimową aurą mieszkańców. Jeśli mamy taką możliwość, to warto zainspirować się przeszłością i wprowadzić taki element do naszych kuchni. Kominek w kuchni może występować w różnych odsłonach i nadawać jej zróżnicowanego efektu końcowego, może on być delikatny, dopasowany do wnętrza, imitujący jego podstawowe funkcje albo też masywny i rzucający się w oczy. Tradycyjne kominki dużych rozmiarów mogą nawet stworzyć możliwości przygotowywania w nich posiłków. Umieszczając kominek w kuchni, możemy sprawić, że stanie się ona drugim salonem, skupiającym w sobie mieszkańców.