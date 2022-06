Jak dekorować w okresie przedświątecznym?

Koniec listopada, początek grudnia to czas, kiedy część z nas, a zwłaszcza dzieci, zaczyna po cichu, niecierpliwie odliczać dni do świąt. Zimowy okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia to czas, gdy w naszych domach zaczyna roznosić się przyjemny zapach świerków, cynamonu, pomarańczy i świec. Dekorowanie domu na nadchodzące święta może z jednej strony być dość pracochłonnym zajęciem, ale z drugiej strony uzyskany efekt z pewnością będzie wart włożonego wysiłki i poświęconego czasu. To właśnie świąteczne dekoracje budują nastrojową, przyjemną, ciepłą i świąteczną atmosferę we wnętrzach naszych domów, która pozytywnie potęguje niecierpliwe wyczekiwanie na nadejście tych świątecznych dni. Abu zapewnić nastrojowy i magiczny klimat w naszych wnętrzach, możemy przyozdobić dom najróżniejszymi elementami, zaczynając od świecidełek, świec, girlandyn, jodłowych gałązek po kalendarze adwentowe, renifery i wiszące skarpety! Najważniejsze by elementy dekoracyjne wprowadzały do naszych czterech ścian pozytywną energię i radość. Dawniej ludzie własnoręcznie wykonywali dekoracje świąteczne wykorzystując w tym celu wszelkie dostępne pod ręką materiały, nie mieli innego wyboru. Współcześnie jednak, półki sklepowe aż uginają się pod ciężarem dekoracji świątecznych, można wśród nich odnaleźć niemalże wszystko, dopasować je zarówno do nowoczesnego wizerunku mieszkania, jak i klasycznego czy ekstrawaganckiego. Dekorując dom trzeba jednak pamiętać o umiarze, nadmiar dekoracji może sprawić, że wystrój będzie zbyt kiczowaty. Mimo, iż praktycznie każdą dekorację można kupić, to wciąż gorąco was zachęcamy by spróbować część z nich wykonać samodzielnie lub wspólnie ze swoimi pociechami, dzięki temu będą one bardziej unikalne i wyjątkowe.