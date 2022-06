7 świetnych sposobów na dodatkowe miejsce w Twoim domu

Jeśli wreszcie nasz balkon przestanie być graciarnią, to nie tylko zyskamy dodatkową przestrzeń na wypoczynek, ale będzie to wypoczynek na świeżym powietrzu. Ławeczki, drewniane panele, rośliny w donicach właściwie mamy własny mini-ogródek. Co zrobić z uszarką do prania, wiadrami, etc? Gdy faktycznie nie mamy gdzie ich przenieść, wtedy wydzielmy zasłoniętą część balkonu.

