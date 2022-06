Przed i po: renowacja historycznego domu w Porto

Historyczny budynek, którego początki datuje się na rok 1898, popadał z wolna w ruinę. Zniszczony był nie tylko dach, ale także wszystkie elementy zewnętrznej elewacji. Konieczna była architektoniczna interwencja, aby uchronić go przed zawaleniem. Trzy-poziomowy dom wymagał natychmiastowego dostosowania go do wymogów współczesnego życia. W tym momencie ekspertyza architektów była niezbędna!